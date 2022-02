Pnrr: Messa, è occasione ma non dimentichiamo competitività

I fondi del Pnrr sono una grande opportunità per il mondo della ricerca ma attenzione a non dimenticare la competitività e la capacità di confrontarsi con il mondo esterno: è il monito lanciato al mondo della ricerca dalla ministra dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, a margine della presentazione della ‘Relazione sulla ricerca e l’innovazione’ al Consiglio Nazionale delle Ricerche a Roma.

Rispondendo alla domanda sui pericoli da evitare per non perdere l’occasione offerta dai fondi Pnrr la ministra ha spiegato che “dobbiamo evitare anzitutto di perdere l’attitudine alla competitività”. “Per enti e università - ha proseguito - questa è una grande occasione per essere da motore per l’intero paese ma per essere motore è importante continuare a confrontarsi con il resto del mondo”, ha osservato Messa sottolineando come uno dei punti deboli dell’Italia sia la cosiddetta ‘disruptive innovation’: “Una caratteristica della ricerca innovativa è quella di favorire un salto dalla ricerca di base al prodotto. In Italia non siamo forti in questo e dovremmo cercare di investire di più in questo”.

Per Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), la ricerca italiana è da 8, ma con i fondi Pnrr possiamo ambire al 10. “Il lavoro che presentiamo oggi – ha detto – è una fotografia molto puntuale che spero si ripeterà ogni anno con maggior costanza”. Ne emergono molti punti di dibattito, primi tra tutti le disparità di genere con differenze salariali importanti tra donne e uomini, “disparità che dal mio punto di vista sono semplicemente inaccettabili”. Un ritratto di luci e ombre che però secondo la ex ministro di Università, Istruzione e Ricerca offre però una pagella di alto livello: “oggi la ricerca italiana ha preso 8 e dobbiamo lavorare perché con i fondi del Pnrr arrivi a 10”.

Le risorse scientifiche adesso ci sono tutte, ora tocca alle aziende trasformare questo patrimonio in vera crescita strutturale: è la sintesi di Daniele Archibugi, dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Irpps-Cnr) e tra i coordinatori della terza edizione della ‘Relazione sulla ricerca e l’innovazione’ presentata oggi nella sede centrale del Cnr.

“Questa relazione mostra chiaramente che con il Piano nazionale di ripresa e resilienza l'Italia ha il più grande bilancio per la ricerca e sviluppo - aggiunge - addirittura più alto di quello della Germania. Abbiamo 17 miliardi, un'occasione unica che dobbiamo utilizzare per far fare all'Italia un salto verso più elevate produzioni scientifiche e tecnologiche”. Secondo Archibugi risorse umane ci sono, tanto che un quarto dei nostri dottorati vanno a trovare lavoro all’estero: “A questo punto bisogna che le imprese italiane sappiano utilizzare questo patrimonio per far sì che questa occasione non sia soltanto un fuoco di paglia ma un dato strutturale che rafforzi l'economia italiana”, ha detto. Una delle richieste di Archibugi verso le imprese è nelle assunzioni: “Assumere ad esempio i dottorati di ricerca prodotti dalle università italiana, pagandoli meglio perché quelli che vanno all'estero guadagnano mediamente 1.000 euro in più di quelli che rimangono in Italia”.