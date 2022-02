All’Accademia dei Lincei un brindisi da Nobel, dedicato alla ricerca

Brindisi da Nobel all’Accademia dei Lincei, dedicato alla ricerca: in occasione del conferimento del premio scientifico più ambito al fisico Giorgio Parisi, è stato donato all’Accademia un servizio composto da bottiglia e bicchieri di cristallo appartenuti ad Alfred Nobel. La donazione è stata fatta da Maria Mercedes Zangari Parodi e da suo figlio, il fisico teorico Gianluigi Zangari del Balzo.

Il servizio, con le iniziali di Alfred Nobel in oro, proviene dalla villa di Sanremo nella quale l’inventore della dinamite si era ritirato nel 1890 per motivi di salute, dove aveva realizzato un laboratorio per le sue ricerche e dove morì nel 1896. La villa venne quindi acquistata con tutti i suoi arredi da Juan Parodi, nonno della donatrice, e negli anni ‘70 del ‘900 divenne proprietà della Regione Liguria, sotto la tutela dell’Ambasciata di Svezia in Italia. In quell’occasione venne ricostruito il laboratorio e ripristinati salotti e biblioteca con i mobili originali.

"L'Accademia è onorata di un dono così prestigioso, testimonianza del sottile legame che unisce menti e spiriti intellettualmente curiosi ed impegnati nella ricerca", ha commentato Giorgio Parisi, presidente della classe di scienze Fisiche, Matematiche e Naturali e vicepresidente dell'Accademia dei Lincei. "E' con emozione che brindiamo al futuro della cultura e della ricerca, idealmente vicini a chi volle dedicare loro tutta la sua vita. Custodiremo con riconoscenza questo regalo", ha ringraziato il presidente dell'Accademia dei Lincei, Roberto Antonelli.