Pnrr: Messa, per la ricerca importanti risorse per il Sud

(ANSA) - SASSARI, 03 DIC - Dal Pnrr arriva una spinta alla ricerca italiana. "Con il Pnrr sono stati messi a bando 9 miliardi di euro per la ricerca e di questi il 40% è destinato al Sud Italia. Per definire questi finanziamenti sarà poi determinante la progettualità che sarà presentata", ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, questa mattina a Sassari prima di un vertice con i rettori degli atenei sardi di Cagliari e Sassari, e con i principali stakeholder che presenteranno un progetto unitario regionale per attrarre investimenti attingendo dal Pnrr.



"Il mio suggerimento è quello di applicare ai bandi una forte progettualità che guardi al futuro e alla stabilità fra cinque anni di quello che mettiamo in pista oggi", ha concluso l'esponente del Governo Draghi. (ANSA).