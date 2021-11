Messa, nella manovra c'è la prospettiva di 1 miliardo per la ricerca nel 2024

Per la ricerca scientifica la manovra apre la prospettiva di arrivare finanziamenti per un miliardo nel 2024: lo ha detto il ministro per l'Università e la Ricerca, Maria Cristina Messa, nella trasmissione di Rai Radio1'Un Giorno da Pecora'. Nella legge finanziaria, ha rilevato Messa, "c'è una prospettiva e non solo di quest'anno. Abbiamo circa 480 milioni nel 2022 e saliamo oltre il miliardo nel 2024: è un percorso che aiuta chi fa ricerca a sapere cosa succederà negli anni successivi".

Per il ministro "questi fondi sono per gli studenti, per reclutare personale ma anche proprio per fare ricerca e questo è molto importante".