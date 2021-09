Università:Firenze; gara idee innovative per mercato imprese

(ANSA) - FIRENZE, 28 SET - In gara all'Università di Firenze otto idee innovative per il mercato a cura dei giovani partecipanti al progetto di formazione "Impresa Campus Unifi".



La sfida domani mercoledì 29 settembre alle 10 in Rettorato. Un drone elettrico per il trasporto civile, una linea di prodotti naturali e personalizzati per la cura della pelle, un'applicazione per prenotare più facilmente trattamenti estetici in un salone o a domicilio sono alcune delle idee innovative di business messe a punto dai giovani laureandi, laureati e ricercatori dell'Università di Firenze che si sfideranno mercoledì 29 settembre nell'Aula magna del rettorato, a conclusione del corso di formazione e accompagnamento dell'Ateneo "Impresa Campus Unifi". L'appuntamento ha per titolo "Unifi Startup Campus. Startup e progetti d'impresa, 2021" e potrà essere seguito in streaming all'indirizzo www.unifi.it/webtv a partire dalle ore 10.



La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali di Marco Pierini prorettore al Trasferimento tecnologico, Attività culturali e Impatto sociale dell'Università di Firenze, Andrea Arnone presidente del Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore, Cecilia Del Re, assessora all'innovazione tecnologica del Comune di Firenze, Gabriele Gori, direttore generale della Fondazione Cr Firenze. L'evento entrerà nel vivo con la presentazione degli otto progetti elaborati dai team che hanno preso parte alla prima call dell'edizione 2021 di Impresa Campus. A seguire interverranno Luca Ribechini, referente delle relazioni esterne e progetti speciali di PromoFirenze, che introdurrà lo "Sportello virtuale dell'ecosistema fiorentino dell'innovazione"; Elena Nanni, coordinatrice di Murate Idea Park, su "Coniugare la sostenibilità con l'imprenditività, una sfida che coinvolge l'ecosistema fiorentino dell'innovazione.



Florence4Sustainability, la nuova call di Murate Idea Park"; prenderà poi la parola Alessandro Monti, senior project manager Fondazione Ricerca e Innovazione, che illustrerà l'ottava call del programma di accelerazione Hubble. Nella seconda parte della mattinata spazio ai casi imprenditoriali di successo con Carlo Moretti di Overdroid srl e Giulia Fantacci di Labsitters srl. In chiusura la proclamazione dei vincitori di Impresa Campus e la consegna dei premi da parte di Amneris Bonaiuti di "Start-up Success Federmanager Toscana". L'iniziativa è organizzata dall'Incubatore Universitario Fiorentino con la collaborazione di Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione e Fondazione CR Firenze. (ANSA).