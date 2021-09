Big Data: Schmidt, priorità e imparare a controllare l'Ia

(ANSA) - BOLOGNA, 11 SET - "I dati sono ovunque, negli ultimi 2 anni sono stati raccolti più dati che negli ultimi mille.



Questa è una parte della storia, l'altra parte meno raccontata riguarda gli algoritmi, i programmatori, gli scienziati. Bisogna lavorare sugli algoritmi che sono i metodi che fanno funzionare i computer. Ora siamo passati ad una intelligenza artificiale che sta imparando. La priorità per Bologna, per l'informatica è imparare a controllare l'intelligenza artificiale". E' uno dei passaggi del discorso tenuto a Bologna dall'ex Ceo di Google, Eric Schmidt, nell'ambito del convegno 'Data, manifattura e società, l'Emilia-Romagna incontra Eric Schmidt', organizzato dalla Bologna Business School (Bbs) per celebrare i suoi primi vent'anni di vita. Ieri Schmidt ha ricevuto la laurea ad honorem in Direzione Aziendale dall'Università di Bologna. Il convegno è stato aperto dal rettore dell'Alma Mater, Francesco Ubertini, e dal presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "Ieri sono usciti i dati sull'export dei primi sei mesi dell'anno e l'Emilia-Romagna - ha detto Bonaccini - segna un dato sorprendente, superiore al 2019 che per noi fu un anno record per le esportazioni. L'emiliano-romagnolo a testa, se dividiamo per quota procapite, esporta poco meno di mille euro in più di un lombardo e tra i mille e i 2mila euro in più di un veneto. E questo grazie a straordinarie imprese che con le loro maestranze realizzano prodotti che nel mondo solo pochi riescono ad imitare", ha sottolineato Bonaccini.



Tra gli ospiti anche l'ex premier e Presidente del Collegio di indirizzo di Bbs, Romano Prodi. "Siamo di fronte ad una rottura rispetto al passato. L'accelerazione dell'innovazione è impressionante. Andiamo ad un ritmo di diffusione dell'innovazione che non era mai successo - ha spiegato Prodi - ma questo ha portato ad una incredibile ingiustizia nella distribuzione dei redditi. Quindi dobbiamo riflettere se questa ulteriore accelerazione, questo cambiamento, invertirà questa tendenza, perché così non si può andare avanti", ha concluso Prodi. (ANSA).