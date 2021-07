Ricerca: 'risorse personale Cnr 'dirottate' su contenzioso'

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Oltre 6 milioni di euro, destinati alla valorizzazione dei ricercatori e la loro progressione di carriera, rischiano di essere utilizzati per creare un fondo di Tutela Rischi, che dovrà coprire le spese dei contenziosi del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche): a lanciare l'allarme è il personale di ricerca dell'istituto.



"Il 28 luglio il Consiglio di amministrazione del Cnr si appresta a mortificare, ancora una volta, la dignità dei suoi ricercatori e tecnologi - spiegano in una nota - decidendo di dirottare milioni di euro stanziati l'anno scorso invece di colmare almeno in parte il divario della distribuzione delle carriere del personale del Cnr rispetto ai colleghi delle università Italiane e del resto d'Europa". A questo punto, proseguono, "è doveroso chiedersi se questa decisione sia coerente con le recenti dichiarazioni della neopresidente, Maria Chiara Carrozza", che aveva assicurato di voler riportare il Cnr ad essere un ente di ricerca normale, dove i piú bravi vengono premiati e che la politica può fare la sua parte, dando maggiori investimenti anche in capitale umano. "Queste affermazioni stridono con la proposta che il CdA si accinge ad approvare".



Al Cnr, denuncia la nota, oltre il "70% dei ricercatori e tecnologi è ancora al livello iniziale (equivalente a quello dei ricercatori universitari), molti dei quali hanno oltre 20 anni di esperienza, azzerando quindi ogni loro aspirazione di progressione nella carriera". Il Cda del più grande ente di ricerca italiano in questi mesi di emergenza, in cui la ricerca dovrebbe essere l'attore principale nel processo di ripresa economica, "si appresta a penalizzare proprio quel personale che fa la ricerca e che costituisce la ragion d'essere del Cnr - conclude -, dirottando i fondi per coprire contenziosi causati dalla macchina amministrativa, gestione da cui ricercatori e tecnologi sono assenti". (ANSA).