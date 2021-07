L'Italia prima nelle infrastrutture europee per la ricerca

Con quattro progetti, l'Italia è al primo posto nella nuova Roadmap varata dall'organizzazione europea delle infrastrutture di ricerca Esfri (European Strategy Forum on Research Infrastructures). Due dei progetti (Resilience, sugli studi religiosi e SoBigData++ RI) sono guidati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e due (ET-Einstein Telescope e Eupraxia- European Plasma Research Accelerator with Excellence in Applications) sono guidati dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). L'Italia partecipa inoltre ad altri 5 progetti guidati da enti di altri Paesi europei.



"L'Italia è protagonista nel panorama europeo della ricerca . così il ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, commenta l'approvazione dei nuovi progetti che entrano nella roadmap europea delle infrastrutture di ricerca - L'approvazione da parte del Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (Esfri) di 11 nuovi Progetti, di cui ben 9 vedranno la presenza italiana, rappresenta una buona notizia per il nostro Paese ed è la conferma di quanto la ricerca italiana possa diventare sempre più riferimento in contesti internazionali".