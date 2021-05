Parte il nuovo programma Horizon Europe, da 95,5 miliardi

Parte ufficialmente da oggi Horizon Europe, il più grande e importante programma di ricerca mai varato dalla Commissione Europea e che, grazie allo stanziamento di 95,5 miliardi di euro per i prossimi sette anni è attualmente anche il più importante del mondo. "E’ il programma di ricerca più ambizioso mai varato”, ha detto Mariya Gabriel, Commissario europeo per l’Innovazione, aprendo con il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, l’evento online organizzato dal ministero in collaborazione l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) in occasione del lancio del programma in Italia.