Vaccini e brevetti, le nuove sfide VIDEO

Il rapido sviluppo dei vaccini contro il Covid-19 rappresenta un grande successo per la scienza, ma la sfida adesso si sposta su un altro piano: assicurare il più rapidamente possibile l'accesso alla vaccinazione per tutta la popolazione mondiale.

“Vaccini e brevetti ai tempi della pandemia da Covid-19: una coesistenza impossibile?” è il tema del seminario di giovedì 13 maggio, in programma dalle 17,00, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna con il coinvolgimento dell'Istituto di Economia e dell'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) e, nell'ambito delle attività di “public engagement” del progetto H2020 Growinpro, coordinato da Andrea Roventini, docente dell’Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant'Anna.