Da Ue 4 milioni per ricerca Bocconi su manager e burocrazia

(ANSA) - MILANO, 22 APR - L'Università Bocconi di Milano ha ottenuto quasi 4 milioni di euro complessivi per due studi, il primo su come vengono prese le decisioni da imprenditori e manager, il secondo sulla burocrazia e i valori democratici. Si tratta di due Erc (European Research Council) Grant, i finanziamenti europei di maggiore prestigio del Consiglio europeo delle ricerche, che vanno ad Alfonso Gambardella, professore ordinario e direttore del dipartimento di management e tecnologia, e ad Anthony Bertelli, professore ordinario del dipartimento di scienze sociali e politiche, per uno su burocrazia e valori democratici.



Lo studio di Gambardella ha come fine ultimo verificare, su una scala senza precedenti negli studi di management e raramente raggiunta in quelli di economia e scienze sociali, se gli imprenditori e i manager che adottano un approccio scientifico prendano decisioni più efficaci e ottengano risultati migliori.



Il progetto di Bertelli analizza il legame tra le strutture di governance delle moderne democrazie (le burocrazie) e i valori democratici degli amministratori non eletti, che si trovano spesso a prendere decisioni discrezionali. L'ipotesi fondamentale è che le strutture di governance rinforzino i valori dei governi eletti, di cui sono al servizio, plasmando le convinzioni dei burocrati riguardo quei valori. (ANSA).