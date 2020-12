Recovery: Manfredi, per la ricerca circa 13 miliardi

Ammontano a circa 13 miliardi i finanziamenti per la ricerca previsti nel Recovery Fund. Lo ha detto all'ANSA il ministro per l'Università e la Ricerca, Gaetano Manfredi. Dei 13 miliardi, 9 sono assegnati direttamente alla filiera che riguarda ricerca e industria, ai quali si aggiungono i fondi relativi alla formazione. A breve, inoltre, è attesa la pubblicazione del Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2017, recentemente approvato dal Cipe e che comprende sei aeree: dalla salute alla cultura umanistica, da digitale e aerospazio al clima, fino alla bioeconomia e all'ambiente.