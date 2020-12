Covid: Pisano, scatto in avanti grazie a innovazione

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Tenuti a guardare avanti e a prepararci al futuro, noi che governiamo o che a vario titolo abbiamo ruoli di responsabilità per il Paese dobbiamo rifuggire dall'inerzia che non ci porterebbe dove abbiamo un obbligo morale di arrivare: a migliorare e salvaguardare la qualità delle vite dei cittadini italiani e quelle delle generazioni che vengono dopo di noi". Lo ha affermato la ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, intervenendo alla IX Cabina di Regia per l'Italia Internazionale.



"Oltre a fronteggiare la pandemia occorre prepararsi al momento in cui l'emergenza del Covid-19 sarà rientrata. Questa fase - ha aggiunto - non sarà priva di difficoltà e di problemi. L'Italia dovrà compiere uno scatto in avanti, recuperare terreno, digitalizzare servizi ed evitare che nostri concorrenti conquistino spazi di mercato in precedenza ricoperti da noi traendo giovamento dal vuoto di questi mesi caratterizzati da blocchi e restrizioni dovuti a ragioni sanitarie". (ANSA).