Covid: Francia, 60.000 è record ma c'è recupero dati

(ANSA) - PARIGI, 06 NOV - Nuovo record di 60.486 casi in Francia, ma Santé Publique France precisa che non si tratta di dati "consolidati" a causa del bug informatico che - alcuni giorni fa - ha impedito l'afflusso di 300.000 risultati alla centrale della Sanità. Questi dati vengono ora rilasciati a pacchetti e si creano così vistosi sbalzi nel conteggio quotidiano.



I morti sono stati 398 negli ospedali, ma si devono aggiungere i 430 decessi registrati negli ultimi 4 giorni nelle case di riposo e negli istituti per disabili, per un totale di 828.



(ANSA).