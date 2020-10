Manfredi, investiremo 15 miliardi in 5 anni per la ricerca

"La nostra idea è di investire 15 miliardi di euro in cinque anni, questo è l'obiettivo che abbiamo come Governo". Lo ha detto il il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, su Sky TG24. "Oggi abbiamo davanti una sfida fondamentale, con l'estrema necessità di investire in ricerca, non solo per far crescere la conoscenza e la competenza nel nostro Paese, ma perché la ricerca è uno strumento fondamentale per determinare la crescita economica del nostro Paese", ha rilevato il ministro.

"I Paesi che investono di più in ricerca- ha proseguito Manfredi - hanno la maggiore crescita economica. È volontà del Governo voler investire in ricerca e alta formazione, è il momento in cui dobbiamo essere capaci di investire", ha aggiunto rilevando che "la ricerca non è un problema dei ricercatori, ma è un bene comune ed è interesse collettivo".

Il ministro ha osservato inoltre: "avverto che è un po' cambiata l'aria perché si è avuta la percezione che la ricerca sia qualcosa che interessa tutti. Questo è, quindi, un momento di grande responsabilità per i ricercatori, perché a volte sono stati un po' autoreferenziali e

hanno un po' visto la ricerca come una loro proprietà".

Adesso, ha proseguito, "è fondamentale che la ricerca guardi anche all'impatto sociale e alla ricaduta che ha sui cittadini. Se vogliamo mettere la ricerca al centro della società dobbiamo farlo cambiando prospettiva e lo devono fare anche i ricercatori, lo dico da ricercatore, mettendosi al centro di un processo di condivisione con gli altri".