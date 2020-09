Si chiude Esof 2020, la scienza europea di casa in Italia

(ANSA) - TRIESTE, 07 SET - Esof2020, Trieste città europea della scienza, chiude con un successo scientifico per l'alto livello degli scienziati partecipanti, per il numero degli eventi e la partecipazione del pubblico e anche per la presenza di ministri e del premier, Giuseppe Conte, che ha annunciato fondi alla ricerca di cui ha sottolineato il valore nel suo intervento di ieri. Il presidente di Euroscience, Miachael Matlosz, è sintetico ma efficace: "un successo nonostante la pandemia".



Trieste, città italiana dove maggiore è la concentrazione di scienziati e ricercatori in proporzione al numero di abitanti, è stata "abitata" per cinque giorni da nomi di altissimo livello, con due premi Nobel, Ada Yonah, Nobel per la Chimica e Barry Barish, Nobel per Fisica per le ricerche sulle onde gravitazionali; e Alessio Figalli, medaglia Fields per la matematica, equivalente al Nobel. Dall'economia - con il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e l'economista statunitense Jeffrey Sachs - all'intelligenza artificiale, con Marc Mézard, Direttore dell' École normale supérieure francese, tanto per fare dei nomi.



Successo anche di pubblico: i 180 eventi tenutisi nei 5 giorni hanno registrato 1400 connessioni al giorno, con una media di 300 collegamenti per ciascun appuntamento.



Appena chiusi i battenti, si lavora a un nuovo progetto: l'eredità a Trieste della manifestazione, annuncia il Champion di Esof2020, il fisico Stefano Fantoni, potrebbe essere un Summer Institute sul tema della sostenibilità. Vale a dire un luogo (e una organizzazione) dove per pochi giorni si riuniscono i migliori scienziati del mondo in singole discipline, per interrogarsi su un argomento. (ANSA).