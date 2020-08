Covid: Ue aderisce iniziativa Oms per vaccino universale

(ANSA) - BRUXELLES, 31 AGO - La Commissione europea parteciperà a Covax, l'iniziativa Oms per garantire l'accesso al vaccino anti-Covid a tutti i paesi del mondo. Lo annuncia la presidente Ursula von der Leyen. Primo gesto concreto, un contributo da 400 milioni di euro in garanzie a sostegno di Covax. "Finora abbiamo raccolto quasi 16 miliardi di euro" per un vaccino, ricorda, "oggi facciamo un ulteriore passo avanti.



La Commissione è pronta ad aderire alla Covax Facility, progettata per l'approvvigionamento di vaccini contro il coronavirus a livello globale. Ci uniremo agli Stati membri, come Team Europe. Perché una cosa è chiara - conclude - non saremo al sicuro finché tutti, qui in Europa o nel mondo, non saranno al sicuro". (ANSA).