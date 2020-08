Tecnologia beanTech smart working 300 addetti Autovie Venete

(ANSA) - UDINE, 03 AGO - "Un evoluto sistema informatico di virtualizzazione messo a disposizione da beanTech, ha consentito ad Autovie Venete di organizzare uno smart working efficiente ed efficace per circa 300 dipendenti dell'azienda, oltre che garantire un elevato livello di sicurezza dei dati, con l'utilizzo di un data center centrale collegato ai singoli device. Ad oggi, l'operatività in smart working continua per circa un centinaio di addetti della concessionaria autostradale, con notevole impatto sul mantenimento della produttività aziendale. Un processo reso possibile dal know how di beanTech, azienda tecnologica friulana, impegnata nel processo di digitalizzazione delle imprese". Lo rende noto con un comunicato la stessa beanTech precisando che la "tecnologia NVIDIA, Dell Technologies e VMware utilizzata ha consentito la creazione di 300 computer 'virtuali' (Virtual Desktop Infrastructure)".



Grazie al processo di "virtualizzazione" del sistema informatico dei personal computer, tutti i dati e i programmi normalmente utilizzati su postazioni fisse - e fisiche - sono stati trasferiti sui server centrali nel data center di Palmanova (Udine), con "risparmio energetico, costi di gestione e manutenzione - oltre che di efficienza operativa", ha detto Fabiano Tuniz, responsabile Sistemi informativi di Autovie Venete.



Per Luca Degano, sales & marketing director beanTech, "il progetto VDI realizzato per Autovie Venete è stato da subito condotto in una logica di partnership e cooperazione con i riferimenti dell'azienda stessa, a confermare che i benefici della tecnologia di virtualizzazione dei desktop e delle workstation grafiche venissero appieno applicati per questa realtà di servizio pubblico". (ANSA).