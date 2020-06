PA: Digital Value, contratto da 16 mln per digitalizzare

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Digital Value, società IT quotata a Piazza Affari sul segmento Aim, si aggiudica un contratto da oltre 16 milioni di euro per la pubblica amministrazione, accrescendo la propria presenza a supporto del processo di digitalizzazione del Paese. Lo annuncia Digital Value spiegando di essersi aggiudicata, attraverso la sua partecipata Italware, "un contratto esecutivo per una importante società della pubblica amministrazione centrale, riguardante la fornitura di una nuova piattaforma applicativa, volta al rifacimento dei sistemi contabili per la pa, con l'obiettivo di realizzare così un nuovo sistema gestionale integrato di contabilità. Tale contratto, che si basa su tecnologia Sap, "rafforza lo sviluppo della partnership delle società del gruppo Digital Value con questo leader mondiale dei sistemi Erp - si legge in una nota - e segue la certificazione Gold Partner Sap".



L'accordo include sia le licenze software che l'erogazione di servizi di formazione e di supporto specialistico di prodotto che verranno erogati e fatturati nell'esercizio in corso.



(ANSA).