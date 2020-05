Cattaneo, solidarietà ai giornalisti dell'ANSA

"In queste settimane in cui l'informazione è stata, al fianco delle istituzioni e della scienza, in prima linea per raccontare cambiamenti inediti e inaspettati che hanno stravolto le nostre vite e le nostre certezze, preoccupa l'attuale stato di agitazione dei redattori dell'agenzia ANSA". Lo afferma in una nota la senatrice a vita Elena Cattaneo.



"A loro e a tutta la filiera dell'informazione, da tempo in difficoltà, va la mia solidarietà e il mio sostegno, ma anche un ringraziamento per quei professionisti che con serietà e puntualità svolgono una professione, quella giornalistica, da sempre baluardo di libertà e indipendenza essenziale alla democrazia. Il mio auspicio - conclude Cattaneo - è che si possano superare le difficoltà attuali preservando il lavoro dei giornalisti e, attraverso di loro, una preziosa risorsa per il Paese".