Dagli scarti degli agrumi un film biosostenibile, idrosolubile e antimicrobico

Abbiamo realizzato nel laboratorio della nostra scuola una pellicola di materiale biocompatibile in modo economico ed efficiente, come alternativa alle pellicole plastiche derivate dai combustibili fossili. Tale materiale, meglio noto come biofilm, viene realizzato con il nostro innovativo progetto a partire da pochi reagenti: le pectine, ricavate dalle bucce degli agrumi come scarti di produzione alimentare, la caseina, il saccarosio e il glicerolo.

La caratteristica principale del nostro innovativo prodotto risiede nel fatto che buona parte dei reagenti vengono ricavati da scarti di produzione, in modo da promuovere l’economia circolare, come si prefigge l’articolo 12 dell’agenda 2030 dell’Onu. Il biofilm realizzato e mostrato a Milano al concorso europeo – selezione italiana “I giovani e le scienze 2023” è completamente biocompatibile e biodegradabile in accordo con l’obiettivo 13 dell'agenda ONU ed è stato premiato alla presenza del ministro Valditara e rappresenta l'Italia nella manifestazione “Regeneron Isef”, fiera internazionale della scienza e della ingegneria, a Dallas (Texas-Usa).