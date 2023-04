Find My Pet, l'app per ritrovare gli animali persi o abbandonati

Si chiama Find My Pet è una innovativa applicazione online autosufficiente che semplifica il ritrovamento di animali smarriti e/o abbandonati. La pandemia di COVID-19 ha provocato un forte aumento del numero di animali smarriti e abbandonati in tutto il mondo. Per questo motivo, Find My Pet è nata con l'intenzione di facilitare il loro ritorno a casa.

Ciò che rende unica questa applicazione mobile è la sua autosufficienza, nel senso che digitalizza l'interazione tra i proprietari di animali domestici e le persone che potenzialmente possono ritrovare gli animali persi o abbandonati senza guida umana. Di conseguenza, rende le fasi di comunicazione più brevi, più rispettose dell'ambiente e più economiche rispetto ai metodi tradizionali, come la sovrapposizione di pubblicità sui lampioni o l'uso di microchip incorporati. L’innovativa app realizzata da noi due studenti spagnoli “Trova il mio animale- Find my pet” è ora disponibile su Google Play Store gratuitamente.