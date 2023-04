Progetto NutriBean+

Si assiste da tempo ad un rinnovato interesse per la coltivazione e il consumo di leguminose da granella. Esse, infatti, presentano numerose caratteristiche agronomiche, nutrizionali e ambientali, che rispecchiano i desideri del consumatore e contribuiscono allo sviluppo dei punti chiave della strategia Farm to Fork: un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente che considera il consumo di alimenti in relazione agli effetti sulla salute umana, sull’ecosistema, sulla società e sull’economia.

L’Istituto Sobrero di Casale Monferrato e l’Istituto Marconi di Tortona, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari (DISAFA) dell’Università di Torino, hanno realizzato una ricerca innovativa con la quale hanno partecipato alla selezione italiana del concorso europeo 'I giovani e le scienze 2023' e hanno caratterizzato quattro varietà di cece e altrettante di soia valutando in particolare la pro-duzione/ettaro di granella, la capacità di ritenzione idrica e dell’olio, il contenuto di ma¬cronutrienti (proteine, lipidi, fibre, zuccheri) e il loro potere antiossidante.

Il nostro progetto, dicono Noemi, Davide e Pietro, evidenzia l’elevata potenzialità della soia e del cece come materie prime adatte ad un impiego alimentare a base di proteine vegetali e ne sottolinea il possibile utilizzo nutraceutico, valorizzando gli attributi ecosostenibili. Nell’ottica di un’economia circolare attenta a trasformare in risorsa gli scarti, sono esaminati quelli di una varietà di soia, che si rivelano una nuova fonte per le farine vegetali per l’apporto proteico e il potere .antiossidante.

Il progetto NUTRIBEANPlus ha ottenuto anche un Diploma di menzione speciale della Società chimica italiana come miglior progetto nel campo delle discipline chimiche ed ha ottenuto pure il certificato di merito USAID, l'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale.