Il Mitopec, un innovativo terreno di coltura VIDEO

Servono sempre di più terreni specifici di coltura per aiutare la produzione agricola. Noi tre, Eva, Angelo e Gabriele, abbiamo voluto realizzare un innovativo terreno di coltura, che fosse specifico per i miceti in modo che potesse essere specifico destinato ad un ampio uso. Il terreno di coltura, ottenuto il pieno rispetto dell’obiettivo 12 dell’Agenda ONU 2023, utilizza metodi di produzione ecocompatibili sfruttando come materia prima gli scarti alimentari derivanti dalla produzione degli agrumi.

Il terreno si dimostra particolarmente vantaggioso sia per il veloce tempo di crescita e sviluppo delle colonie di microrganismi inoculati che per i suoi ridotti costi di produzione. Il terreno è più efficiente rispetto ai prodotti preesistenti di simile tipologia, inoltre è un terreno significativamente più economico.

La preparazione dei terreni di coltura microbiologica consiste nella miscelazione di nutrienti, sostanze con funzione di tampone o di mantenimento dell’equilibrio osmotico, nonché di inibitori o indicatori selettivi, per ottenere un agar o un brodo che supporti la crescita e la differenziazione dei microrganismi. I terreni di coltura microbiologici vengono classificati in base a diversi parametri, come costituenti chimici, natura fisica e funzione.