Cittadini a caccia di biodiversità urbana, Roma entra in gara VIDEO

Cittadini chiamati all'appello per andare a caccia di biodiversita' urbana: e' la grande competizione internazionale City Nature Challenge, in programma dal 27 aprile al primo maggio e che stavolta vedra' sfidarsi 450 citta' in tutto il mondo. Quest'anno, grazie all'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, entra in gara anche Roma, la citta' piu' verde d'Europa: l'ampia disponibilita' di aree verdi cittadine come ville, parchi e riserve naturali, rende infatti Roma un candidato ideale per questa competizione amichevole, che coinvolge ricercatori e volontari nell'osservazione di piante e animali selvatici.



La prima City Nature Challenge, nel 2016, fu una sfida tra Los Angeles e San Francisco. Il successo dell'evento lo fece allargare a tutti gli Stati Uniti e poi, dal 2018, a tutto il mondo: quell'anno parteciparono 68 citta' da varie parti del mondo, tra cui anche Padova e Roma. Nelle edizioni successive, il numero di concorrenti e' andato via via aumentando: nel 2022 hanno partecipato ben 445 citta' di 47 paesi, raggiungendo il numero record di oltre 67mila partecipanti e piu' di 50mila specie trovate in quasi 1 milione e 700mila osservazioni. L'anno scorso la vittoria e' andata alla citta' boliviana di La Paz.



La competizione, che si svolge in contemporanea in tutto il mondo, e' un'occasione particolarmente importante di coinvolgimento della cittadinanza per far comprendere il significato ed il valore di una biodiversita' sempre piu' a rischio, ma e' fondamentale anche per il contributo che puo' dare all'avanzamento della conoscenza scientifica. Dal 28 aprile al 1° maggio i volontari dovranno impegnarsi a fotografare piante e animali selvatici, grazie all'applicazione gratuita iNaturalist. Dal 2 al 7 maggio saranno esaminate tutte le segnalazioni fatte e i risultati finali verranno annunciati l'8 maggio.



Come si partecipa