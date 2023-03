Ottenuta in laboratorio una polpetta di mammut

Ricercatori attivi nel settore alimentare martedì hanno mostrato una gigantesca polpetta ricavata dalla carne ottenuta in laboratorio dalle cellule un mammut. L'evento è avvenuto al museo della scienza Nemo di Amsterdam e la polpetta è stata esposta sotto una campana di vetro dall'azienda di carne sintetica australiana Vow.



Le proteine del passato hanno mostrato la strada per i cibi futuri, hanno detto gli scienziati durante la presentazione, ma per poter provare la carne di mammut bisognerà aspettare ancora un po': le proteine millenarie richiedono test di sicurezza prima che gli esseri umani di oggi possano assorbirle.



"Abbiamo scelto la carne di mammut lanoso perché è un simbolo dei danni dei precedenti cambiamenti climatici" che hanno spazzato via l'animale, ha spiegato Tim Noakesmith, co-fondatore di Vow. Noakesmith ha aggiunto che rischiamo di "affrontare un destino simile se non facciamo le cose in modo diverso, compreso il cambiamento di pratiche come l'agricoltura su larga scala e il modo in cui mangiamo".



La carne è stata 'coltivata' per un periodo di diverse settimane dagli scienziati che per primi hanno identificato la sequenza del Dna della mioglobina di mammut, una proteina chiave che conferisce alla carne il suo sapore. Colmando alcune lacune nella sequenza della mioglobina mammut con i geni dell'elefante africano, il parente vivente più stretto del mammut, questa è stata poi inserita nelle cellule delle pecore usando una carica elettrica.