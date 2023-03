In viaggio fra le costellazioni, la Vergine VIDEO

La Vergine è una delle 13 costellazioni zodiacali e da qui parte il viaggio alla scoperta del cielo con i video di EDUInaf. E' una costellazione affascinante per il ruolo che ha avuto nella storia dell'astronomia. Misurando infatti la posizione della stella più brillante della Vergine, Spica, nel 150 aC l'astronomo Ipparco scoprì la precessione degli equinozi, ossia il fenomeno che avviene perchè la forma non perfettamente sferica della Terra e l'azione della forza di gravità di Luna e Sole fanno sì che l'orientamento dell'asse di rotazione del nostro oianeta cami in modo lento e continuo rispetto alla sfera ideale delle stelle fisse.



La costellazione della Vergine è affascinante anche perchè comprende numerosi oggetti del cielo profondo e, fra questi, il buco nero M87* diventato celebre in tutto il mondo per essere stato il primo buco nero a essere fotografato.