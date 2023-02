Il punto sui buchi neri DIRETTA ALLE 17,00

E' dedicato ai buchi neri, tra gli oggetti più affascinanti ed estremi dell’universo, il nuovo appuntamento con la serie 'La fisica in Super8. Storie di scoperte', dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Capaci di divorare e distruggere intere stelle, i buchi neri sono studiati sempre di più, ma i misteri che li avvolgono sono ancora tanti. Possiamo intanto capire come siamo venuti a conoscere la loro esistenza, chi li aveva previst e come siamo è stata ottenuta la prima fotografia di un buco nero. Si potranno conoscere le risposte a queste e a tante altre domande nell'incontro con Nicolao Fornengo, dell'Università di Torino e ricercatore dell'Infn.