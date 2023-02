Nell'Italia medievale il primo caso di chirurgia cranica

Il cranio di una donna vissuta in Italia nel Medioevo mostra i segni del primo caso mai scoperto di chirurgia cranica. I resti sono stati rinvenuti nel cimitero di Castel Trosino, presso Ascoli Piceno, e sono stati analizzati da un gruppo internazionale di ricercatori coordinati da Università Sapienza di Roma, insieme a Università britannica di Cambridge, Università spagnola di Saragozza, Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese (Cnrs) e con il contributo anche di Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che hanno pubblicato i risultati sull’International Journal of Osteoarchaeology. La donna, vissuta al tempo del Regno dei longobardi, tra 568 e 774 d.C., è stata sottoposta ad almeno due operazioni, l’ultima poco prima di morire.



I ricercatori guidati da Ileana Micarelli dell’Università di Cambridge, ex post-doc alla Sapienza, hanno studiato il cranio della donna rivelando i segni di almeno due interventi chirurgici, tra cui uno a forma di croce. Inoltre, grazie all’applicazione di un nuovo metodo di indagini biochimiche ad alta risoluzione applicato a uno dei denti, hanno potuto ricostruire anche cambiamenti nella dieta e negli spostamenti della donna, dai primi anni di vita fino all’età adulta, evidenziando le cure che le sono state fornite dalla comunità.



“L’ultimo intervento chirurgico sembra essere avvenuto poco prima della morte”, dice Giorgio Manzi della Sapienza, che ha coordinato lo studio. “Non ci sono lesioni che possano far pensare alla presenza di traumi, tumori, malattie congenite o altre patologie. È intrigante considerare la possibilità di un motivo rituale o giudiziario per questi interventi – aggiunge Manzi – ma al momento non abbiamo nessuna prova a sostegno di questa ipotesi”.