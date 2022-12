Il gatto addomesticato 10.000 anni fa in Mesopotamia

Dallo studio è così emerso che i gatti sarebbero andati incontro a un unico evento di domesticazione nella Mezzaluna Fertile (a differenza di cavalli e bovini che sono stati addomesticati in momenti diversi in varie parti del mondo) e da lì si sarebbero poi diffusi in tutto il mondo, portati dalle ondate migratorie degli umani. Per questo i moderni gatti dell'Europa occidentale hanno un Dna molto diverso da quelli del sud-est asiatico, per effetto di un fenomeno noto come 'isolamento per distanza'.