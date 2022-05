I mille e uno cieli di Stellarium VIDEO

Come trasformare il proprio computer in un vero e proprio planetario virtuale? E' possibile grazie alla guida di EduINAF, il magazine online di didattica e divulgazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) che aiuta a scoprire e a utilizzare Stellarium,un software gratuito che rende l'astronomia alla portata proprio di tutti. Tutti pronti per un viaggio emozionante attraverso lo zodiaco e a fare un salto indietro nel tempo per ammirare il cielo con gli occhi dei protagonisti del passato.