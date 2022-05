Robot 'chef' assaggia le pietanze e ne valuta la sapidità - VIDEO

Un robot 'chef' è stato addestrato ad assaggiare le pietanze per valutarne la sapidità: lo fa a più riprese, man mano che il cibo viene frullato per imitare il processo di masticazione che avviene nella nostra bocca. In questo modo riesce a capire come il sapore cambia insieme alla consistenza per migliorarsi nella preparazione automatizzata dei cibi. Il risultato è pubblicato sulla rivista 'Frontiers in Robotics & AI' dai ricercatori del Laboratorio di robotica bio-ispirata dell'Università di Cambridge, in Gran Bretagna.

"Chi cucina a casa avrà familiarità con l'idea di assaggiare le pietanze durante la preparazione per valutare se i sapori si bilanciano correttamente", afferma il primo autore dello studio, Grzegorz Sochacki. "Se i robot verranno usati per la preparazione dei cibi, è importante che siano capaci di assaggiare quello che cucinano". I metodi di 'assaggio elettronico' attualmente disponibili "permettono di fare una sola istantanea di un campione di cibo omogeneizzato. Per questo - spiega il co-autore Arsen Abdulali - abbiamo provato a riprodurre un processo più realistico di masticazione e assaggio in un sistema robotico, cosa che dovrebbe portare ad avere un prodotto finale più gustoso".

Nel loro esperimento, i ricercatori hanno dotato il braccio del robot chef di un sensore di conduttanza in grado di valutare la salinità e lo hanno messo alla prova facendogli 'assaggiare' nove piatti di uova strapazzate conditi con diverse quantità di sale e pomodori. Per riprodurre il tipico cambiamento dei sapori indotto dalla masticazione, le uova sono state passate al frullatore più volte. Il robot le ha assaggiate man mano per mappare il cambiamento dei sapori: alla fine ha dimostrato di poter valutare la sapidità dei cibi con maggiore velocità e accuratezza rispetto a quanto consentano i tradizionali metodi di assaggio.

In futuro il robot sarà ulteriormente perfezionato per assaggiare diversi tipi di cibi, da quelli dolci a quelli più untuosi.