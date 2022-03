La melodia delle ragnatele entra nella realtà virtuale

La melodia suonata da ogni filo che compone una ragnatela entra nella realtà virtuale, permettendo ai visitatori di interagire con essa ed esplorare la sua struttura tridimensionale: un metodo che permetterà non solo di saperne di più su queste straordinarie architetture, ma anche di cominciare ad imparare il linguaggio parlato dai ragni, fatto di vibrazioni e suoni. Il passo avanti – riportato dal sito Sciencealert – arriva dallo stesso gruppo di ricerca del Massachusetts Institute of Technology (Mit) che nel 2018 aveva tradotto in musica le ragnatele lavorando con l’artista Tomás Saraceno e realizzando uno strumento interattivo chiamato ‘Tele di ragno’. Lo studio era stato pubblicato sulla rivista Interface della Royal Society.

(Credit: Markus J. Buehler)



“I ragni vivono in un ambiente di corde vibranti”, spiega Markus Buehler, uno degli autori dello studio. Si affidano soprattutto al tatto per esplorare il mondo intorno a loro e riescono a riconoscere, dalle diverse tipologie di vibrazioni, una preda rimasta impigliata nella ragnatela o un ragno che si avvicina per l’accoppiamento.



Per analizzare nel dettaglio la struttura tridimensionale delle ragnatele, i ricercatori hanno chiuso in un contenitore un ragno tropicale (Cyrtophora citricola), utilizzando poi un laser per ottenere immagini in 2D della rete realizzata dal loro ospite. In un secondo momento, grazie ad un algoritmo sviluppato appositamente, hanno cucito insieme le immagini ottenendo la struttura in 3D che è possibile esplorare nella realtà virtuale.



Per tradurre il tutto in musica, ad ogni filo è stata assegnata una diversa frequenza sonora, suonata insieme alle altre in schemi basati sulla struttura tridimensionale della ragnatela. I ricercatori hanno trasformato in melodia anche il processo di tessitura, con note che cambiano man mano che la ragnatela cresce. Un altro algoritmo, infine, ha permesso di identificare e tradurre le specifiche vibrazioni che costituiscono il linguaggio dei ragni.

(Credit: Markus J. Buehler)