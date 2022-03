Equinozio al museo DIRETTA ALLE 18,30

All'indomani dell'equinozio di primavera, l'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) organizza un evento dal vivo per celebrare il via della settimana aperta. Per festeggiare l'equinozio l'Inaf propone visite virtuali ai musei astronomici di varie sedi e osservazioni (preregistrate) del passaggio del Sole sulla linea meridiana di alcuni osservatori, fenomeno che caratterizza l’equinozio appena trascorso. E' l'occasione per andare alla scoperta delle sedi Inaf di Milano, Napoli, Padova e Roma, con ospiti molto speciali.