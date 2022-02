Trovato un baby dinosauro nella pancia di un antico coccodrillo

Un cucciolo di dinosauro grande quanto un pollo è stato l'ultimo pasto di un antico coccodrillo che 95 milioni di anni fa morì sepolto durante un'alluvione in quella che oggi è la regione australiana del Queensland: lo confermano le analisi condotte sui fossili grazie ai raggi X del sincrotrone dai ricercatori dell'Australian Age of Dinosaurs Museum a Winton, dove sono conservati i reperti. I risultati dello studio sono pubblicati sulla rivista Gondwana Research.

Il fossile di coccodrillo, rinvenuto nel 2010, appartiene a un esemplare lungo 2,5 metri riconducibile a una nuova specie che è stata denominata Confractosuchus sauroktonos. Una prima scansione effettuata con una tomografia a neutroni presso l'Australian Nuclear Science and Technology Organisation (Ansto) aveva rivelato che nel suo stomaco erano presenti alcuni resti di un piccolo di dinosauro, ovvero delle ossa tanto fragili da non poter essere staccate dalla roccia circostante. Per studiarle, i ricercatori hanno fatto nuove scansioni dell'addome del coccodrillo con i raggi X del sincrotrone in modo da ricrearne un modello digitale in 3D. Hanno così potuto constatare che il piccolo dinosauro era un cucciolo di ornitopode, un bipede erbivoro che pesava meno di due chili, appartenente a una specie non ancora identificata. Il coccodrillo deve averlo inghiottito in un sol boccone, perché lo scheletro del dinosauro non si presenta disarticolato: ha solo un femore rotto, mentre nell'altro è rimasto impresso il segno di un dente del predatore.