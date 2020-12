Scoperto un fiore sbocciato nell'epoca dei dinosauri

Trovato un fiore sbocciato nell'epoca dei dinosauri. Si è conservato nell'ambra per 100 milioni di anni e la sua pianta faceva parte di una famiglia simile a quella dell'attuale alloro. Pubblicata sul Journal of the Botanical Research Institute of Texas, la scoperta si deve ai ricercatori coordinati da George Poinar, dell'americana Oregon State University. Poinar è considerato uno dei maggiori esperti di insetti e piante conservate nell'ambra. Ne ha studiati tantissimi, scoprendo nuove specie e rendendo popolari, con le sue ricerche, il fenomeno degli insetti preistorici e dei nematodi intrappolati nella resina degli alberi. Idee che hanno preso il volo anche nella fantasia di Jurassic Park.

Il fiore, che è stato chiamato Valviloculus pleristaminis, rappresenta sia un nuovo genere che una nuova specie di fiore, ed è l'ultima novità nel suo bouquet di scoperte. "Questo fiore è una bellezza, soprattutto considerando che faceva parte di una foresta che esisteva 100 milioni di anni fa", rileva Poinar. Il fiore è stato scoperto nell'ambra trovata in una miniera del Myanmar, dove si è conservato nei depositi sedimentari marini risalenti alla metà del Cretaceo, circa 99 milioni di anni fa. "Il fiore maschile è minuscolo, largo circa due millimetri, ma ha circa 50 stami disposti a spirale, con le antere rivolte verso il cielo", spiega Poinar. "Nonostante sia così piccolo - ha aggiunto - i suoi dettagli sono sorprendenti. Il nostro esemplare era probabilmente parte di un grappolo sulla pianta che conteneva molti fiori simili, alcuni forse femminili". Secondo i ricercatori, il fiore appartiene a una pianta dell'ordine Laurales di cui fa parte l'alloro e che somiglia alle famiglie Monimiaceae e Atherospermataceae.