Creare un ponte tra il mondo delle idee innovative e il mercato

Un ponte invisibile che collega due mondi, quello delle idee innovative e quello del mercato: è il ‘trasferimento tecnologico’, una vera e propria arte che permette di trasformare la conoscenza scientifica in prodotti e servizi utili al cittadino. Prende il via da oggi la pubblicazione sul canale Scienza e Tecnica di ANSA di ‘Converging Skills - Dove nasce l'innovazione’, il podcast dell’Università di Pisa per raccontare in modo semplice cosa sia il trasferimento tecnologico.

“Il trasferimento tecnologico è come un ponte per collegare due mondi e lo scopo di promuovere la crescita culturale, sociale ed economica”, ha detto Corrado Priami, Delegato per la valorizzazione della ricerca e per le nuove iniziative imprenditoriali dell’Università di Pisa. Priami è l’ospite della prima puntata di una serie podcast nata per raccontare il trasferimento tecnologico attraverso alcuni dei protagonisti di Converging Skills, un evento organizzato dall’ateneo pisano – il 12 giugno e il 26-29 giugno – che propone di attivare un dialogo fecondo tra università e mondo produttivo per creare le condizioni di sviluppo di un ecosistema di successo per tutti e delineare metodi e percorsi condivisi.

“Per riuscire a trasferire le idee verso le imprese serve saper parlare un linguaggio condiviso” ha spiegato Priami. “Sono due mondi – ha aggiunto – che possono essere immaginati come due persone che corrono: se uno va più veloce dell’altro possono scambiarsi solo poche battute, per poter avere un dialogo costruttivo c’è bisogno che siano sincronizzati tra loro e poter correre vicini”. La nuova serie podcast analizzerà il tema dialogando con vari protagonisti del settore, non solo il mondo accademico qui rappresentato da Priami ma anche il mondo delle startup e delle imprese, con Hannah Teichmann Ceo di Sleepacta, degli investitori e degli esperti di valorizzazione come Gabriele Paglialonga, Managing Director di Industrio Ventures, Claudia Pingue, a capo del Fondo di Trasferimento tecnologico di CDP Venture Capital, Laura Orestano, Ceo di SocialFare.