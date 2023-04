Con Aid4Train un soccorso rapido per riparare i treni hi-tech

Oggetti e sensori connessi e capaci di dialogare offrono grandi vantaggi ma al crescere della complessità aumentano anche i possibili problemi: un esempio ne sono i treni, macchine sempre più performanti ma anche incredibilmente complicate. Nella nuova puntata del podcast MedITtech Stories si parla di treni, manutenzione e tecnologie 4.0 con Aid4Train.



I treni ad alta velocità sono macchine incredibilmente sofisticate e tecnologiche, in cui tantissimi dispositivi sono digitalizzati e connessi tra loro – dai sensori per l’apertura delle porte a quelli presenti nei servizi igienici fino ai sistemi di guida – e si scambiano informazioni praticamente in tempo reale.

Una complessità di dati e informazioni che inevitabilmente comporta la necessità di una altrettanto complessa struttura capace di interpretare quei dati in caso di guasti o malfunzionamenti. Qui entra in gioco Aid4Train – un sistema sviluppato dalla startup Critiware con il supporto anche di Hitachi Rail e sviluppato con il sostegno del Competence Center MediTech – che utilizza strumenti di intelligenza artificiale e analisi dati per risalire dalle numerose anomalie di funzionamento alla causa scatenante, ossia al guasto primario.

“All’interno dei moderni treni, e più in generale in tutto quel che è industria 4.0, sono presenti sempre più sottosistemi”, ha detto Raffaele della Corte, di Critiware. “Tutto questo – ha aggiunto – vuol dire un gran numero di sensori che generano dati che richiedono tempi di analisi anche molto lunghi. Il nostro sistema cerca di supportare queste analisi per velocizzare l’individuazione della causa di un problema e rendere più brevi i tempi di manutenzione”.