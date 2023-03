Sensori e IA per innovare l’agricoltura tradizionale

Innovare una delle più antiche e tradizionali attività umane: è l’enorme sfida imposta dalla crisi climatica in atto e dall’esplosione demografica. Una risposta può arrivare dalle tecnologie 4.0, sensori e Intelligenza artificiale possono ad esempio migliorare in modo semplice ed economico le tradizionali serre agricole. E’ l’obiettivo di Geoses, il progetto protagonista della nuova puntata di MedITtech Stories, il podcast nato per raccontare l’innovazione attraverso progetti concreti.



Nel territorio italiano la coltivazione in serra sta diventando sempre più diffusa e importante perché garantisce una migliore pianificazione dei raccolti e una produzione continuativa. Ma le serre sono anche ambienti ideali per poter sfruttare al meglio le potenzialità di una serie di tecnologie innovative che hanno oramai raggiunto un livello di maturità e costi ridotti tali da poter essere usati su larga scala anche in settori non tipicamente tecnologici. “Da ciò nasce l’idea di Geoses” ha spiegato Gaetano Lamberti, uno dei responsabili del progetto realizzato da Eng4Life e TerrAmore nell’ambito del Competence Center MediTech.



“Si tratta di un sistema – ha aggiunto – per migliorare la gestione e l’ottimizzazione delle serre semplice da realizzare e da gestire e allo stesso tempo economico, in modo tale che possa essere alla portata di tutti gli imprenditori agricoli”. Serre intelligenti dotate di sensori che rilevano informazioni fondamentali per la gestione della coltivazione, come l’umidita del terreno o dell’aria e la temperatura interna, dati che consentono una gestione precisa della concimazione e dell’irrigazione e che nelle sperimentazioni ha dimostrato di incrementare di circa il 10% la produzione, di ridurre i costi e migliorare la qualità del lavoro.