Missioni aeree reali replicate in Realtà Virtuale

Due simulatori di elicotteri, uno di aereo e una plancia di nave completa di ogni dettaglio, il tutto usando le più avanzate tecnologie di realtà virtuale: è il cuore del Centro di Simulazione di Operazioni Aeronavali della Guardia di Finanza inaugurato all’interno della base aerea di Pratica di Mare, vicino Roma, per simulare ambienti e missioni pericolose senza però mettere a repentaglio la vita di nessuno.

Siamo spesso tentati ad assimilare la realtà virtuale ai videogiochi, o più recentemente al tanto atteso Metaverso, ma si tratta di uno strumento potentissimo soprattutto per realizzare esercitazioni in luoghi o situazioni pericolose o difficili da replicare nella realtà. Nascono proprio per questo gli innovativi simulatori realizzati da Leonardo che saranno ora in servizio per il personale delle Fiamme gialle e che riproducono perfettamente quel che può avvenire durante missioni a bordo di 3 differenti mezzi, in particolare AW169 e AW139 e di un velivolo P-72B, con dettagli perfettamente realistici delle prestazioni, dell’avionica e dei cockpit degli aeromobili e in grado di fornire agli equipaggi anche un’adeguata e realistica risposta ‘fisica’ grazie agli efficaci attuatori integrati sulle piattaforme.

Non si tratta di sole simulazioni della ‘guida’, ma di tutte le attività associate alle varie figure che si trovano in missione, tra cui anche gli operatori al verricello di recupero che possono sperimentare un ambiente di simulazione immersiva dedicato alle missioni di ricerca e soccorso. Nasce così in Italia un centro unico del suo genere in Europa, integrato direttamente all’interno di una base operativa e che permette di far interagire nello stesso momento i vari attori coinvolti nelle missioni reali.

A completare il realismo è anche la plancia di una nave su cui sono replicate tutte le tecnologie oggi realmente utilizzate in ambiente operativo. Un Centro che si candida a diventare un modello per la nascita di nuovi analoghi poli avanzati per l’addestramento operativo attraverso la realtà virtuale che permette di compiere esercitazioni realistiche ma riducendo i costi e soprattutto eliminando i pericoli delle esercitazioni reali.