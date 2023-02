Gelati perfetti con Intelligenza Artificiale e Tech 4.0

Intelligenza artificiale e tecnologie 4.0 si celano dietro a un cono gelato ‘perfetto’: è il tema della prima puntata del podcast MedITech stories, un progetto nato per raccontare l’innovazione attraverso 8 progetti concreti, che spaziano dalle nuove tecnologie verdi per insonorizzare le auto all’agricoltura intelligente fino ai gelati con le cialde perfette. Come reagiresti se il tuo gelato preferito, appena comprato, avesse il cono spezzato?

“Sarei quantomeno arrabbiatissimo!” spiegano, a nome di qualsiasi acquirente, Angelo Falvo e Emanuele Cassini, due dei responsabili di Nettuno, un progetto nato dall'esigenza di digitalizzare il controllo di qualità delle linee di produzione del Cornetto Algida. Un mix di soluzioni tecnologiche che permette di ridurre gli sprechi, migliorare la manutenzione e soprattutto di mettere sul mercato solamente gelati ‘perfetti’.



Anche se innovazione e tecnologie 4.0 sono alcuni dei temi più in voga sia nei media che nel linguaggio politico, raramente se ne riesce a cogliere nel concreto i reali vantaggi: nasce proprio con questo spirito MedITech Stories, una nuova serie podcast che prova a raccontare l’innovazione ‘concreta’ attraverso 8 storie, ossia 8 progetti reali realizzati con il supporto del competence center MedITech di grandi e piccole aziende con l’ambizione di innovare il proprio settore e migliorare la vita propria e quella dei propri colleghi e clienti.

“I Centri di competenza – ha spiegato Piero Salatino, Presidente di MedITech – nascono con l’obiettivo di favorire l’integrazione 4.0 di filiera e di sistema delle piccole e medie imprese, grazie all’adozione delle tecnologie abilitanti. Operiamo in questa direzione, senza dimenticare l’importanza che il territorio riveste nella trasformazione digitale. Da qui l’idea di raccontare anche attraverso i podcast, come l’innovazione riesca ad avere effetti sulla vita quotidiana di noi tutti”. Otto puntate disponibili, una a settimana, su tutte le principali piattaforme di distribuzione e in streaming anche su ANSA Scienza e Tecnica.