Arrivano i CoBot, robot che collaborano con l’uomo DIRETTA ALLE 15:00

Arrivano i CoBot, i robot capaci di cooperare con l’uomo. L’evoluzione della prossima generazione di macchine industriali punta verso robot in grado di interagire e lavorare fianco a fianco con le persone. Sarà questo il tema del terzo incontro di Lumsa Innovation Talks, con Alessandra Sciutti dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) alle 15.00 in streaming anche su Ansa Scienza e Tecnica.



“Uno degli obiettivi della ricerca attuale è quello di sviluppare robot capaci di collaborare con l’uomo, i cosiddetti cobot”, ha detto Sciutti, che è a capo dalla CONTACT (Cognitive Architecture for Collaborative Technologies) Unit di IIT. “Non è solo una questione di voler sviluppare robot più evoluti – ha aggiunto – ma una vera esigenza da parte del mondo dell’industria che usa ormai da decenni la robotica nelle proprie catene di produzione che devono sempre più puntare verso prodotti personalizzati e produzioni flessibili. Per riuscirci c’è bisogno di macchine capaci di poter realmente interagire con l’uomo, cosa che oggi è praticamente impossibile”. Alessandra Sciutti sarà ospite del terzo dei 4 incontri Innovation Talks della Lumsa con una lezione aperta dedicata ai progressi nella robotica in particolare dei cosiddetti cobot, i robot collaborativi. L’ultimo incontro è in programma venerdì 17 dicembre con il designer aerospaziale del Dubai Institute of Design and Innovation (Didi), Raffi Tchakerian.