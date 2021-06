Nanoparticelle colorano il tumore da operare VIDEO

Sviluppare nanoparticelle in grado di rendere i tumori fluorescenti per facilitarne l’asportazione chirurgica e ridurre il rischio di recidive: è l’obiettivo del progetto Autoteranost, nato all’Università Statale di Milano e premiato con un finanziamento nell’ambito del programma di scouting Seed4Innovation, promosso da Fondazione UNIMI in collaborazione con la Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze dell’ateneo.

Ad oggi, il successo nell’asportazione chirurgica dei tumori risente fortemente delle capacità del chirurgo che opera e questo aumenta il rischio di ricaduta nel caso in cui i margini tumorali non vengano completamente rimossi. Per superare questo problema, i ricercatore della Statale hanno dimostrato che è possibile sfruttare le vescicole extracellulari riversate nel circolo sanguigno dal tumore stesso: una volta isolate dal paziente, possono essere caricate con coloranti fluorescenti per essere nuovamente infuse nell’organismo. Per loro stessa natura, queste nanoparticelle tornano spontaneamente al tumore che le ha generate, finendo per colorarlo e renderlo visibile al chirurgo.

I ricercatori si aspettano che Autoteranost possa avere un impatto notevole sulla sopravvivenza dei pazienti e sta progettando le prime sperimentazioni cliniche. Inoltre, caricando le vescicole con farmaci, potrebbe essere possibile anche la terapia medica oltre a quella chirurgica.

Il team di ricerca è formato da Paolo Ciana della Statale, in collaborazione con i gruppi di Vincenzo Mazzaferro dell’Università degli Studi di Milano e operante presso Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e Damiano Stefanello del Dipartimento di Medicina Veterinaria, che hanno già collaborazioni in atto con Marco Sesenna e Cristiano Fontana di NBA Medica.