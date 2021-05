Dreambot, al via la seconda stagione con Bruno Siciliano

Torna Dreambot, il podcast italiano dedicato al mondo della robotica. Protagonista della prima puntata di questa seconda stagione è Bruno Siciliano, docente di Automatica all’Università di Napoli Federico II e coordinatore del PRISMA Lab.



“Ad oggi non abbiamo ancora una vera e propria robotica di consumo, ossia robot intesi come oggetti facilmente accessibili e disponibili sul mercato, forse per questioni di scarsa semplicità d’uso”, ha detto Siciliano, coautore di uno dei manuali di robotica più usati al mondo ed ex presidente della IEEE Robotics & Automation Society.

“Nonostante smartphone o automobili siano strumenti piuttosto complessi – ha proseguito – non abbiamo bisogno di fare corsi di formazione o studiare manuali d’uso. Credo che prima di poter vedere una vera ‘antropizzazione’ dei robot sarà necessario semplificarne molti aspetti, renderli in qualche modo plug&play”.



La seconda stagione di Dreambot prosegue il racconto iniziato mesi fa con Antonio Bicchi e che ha poi visto anche la partecipazione di Cecilia Laschi, Simone Scardapane, Riccardo Oldani e Antonio Frisoli su alcuni dei filoni di ricerca più interessanti e sulle relazioni sempre più frequenti tra uomo e macchina.

“Dreambot – osservano gli autori del podcast e fondatori di DiScienza – vuole raccontare la robotica attraverso la voce dei suoi protagonisti. Pochi sanno in questo settore l’Italia rappresenta un’eccellenza di livello mondiale, abbiamo decine di centri di ricerca di altissimo livello e centinai ricercatrici e ricercatori che ogni giorno lavorano per trasformare il sogno della robotica in realtà”.



Ogni settimana sul canale Ansa Scienza e Tecnica appuntamento con un nuovo episodio. Ospiti della nuova stagione sono Bruno Siciliano, Barbara Mazzolai, Gianfranco Visentin, Elena Parodi, Luisa Zecca e Vincenzo Lippiello.