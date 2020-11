Trasformare i robot in macchine intelligenti

Assemblate insieme motori, sensori e microchip e insegnate loro a compiere un lavoro per voi: come si insegna ad una macchina? E' questo il tema della nuova puntata di Dreambot, la serie podcast che dà voce alle donne e gli uomini che trasformano i robot da sogni in realtà. Ospite è Simone Scardapane, ricercatore alla Sapienza Università di Roma e cofondatore dell'Associazione Italiana per il Machine Learning.



Machine learning, deep learning, intelligenza artificiale, sono termini sempre più ricorrenti quando si parla di innovazione ma tendiamo sempre a proiettarle verso un futuro lontano. Spesso sfugge quanto questi elementi siano in realtà già un presente molto rilevante nelle nostre vite digitali e non solo. Pensiamo alla classificazione intelligente delle email come SPAM oppure alle piattaforme di streaming audio o video che ci suggeriscono nuovi artisti o nuovi serie che potrebbero essere di nostro gradimento. Funzionalità che sono semplici all'utente ma nascondono algoritmi complessi che sfruttano proprio tecniche di machine learning per affinare la propria precisione.



La puntata dedicata all'Intelligenza Artificiale parte proprio da questi esempi concreti per guidarci a alla comprensione di un mondo che è già tra noi. Una breve panoramica nel mondo dell'intelligenza artificiale a partire dai successi raggiunti da Deep Mind e il recentissimo GPT3 fino ai timori legati alla perdita di controllo di software sempre più complessi e intelligenti.



Intelligenza artificiale - Simone Scardapane / Dreambot



