Roma si prepara all’appuntamento con Maker Faire 2023

Dalla robotica all’Intelligenza Artificiale, dall’agritech al metaverso, Roma si sta preparando all’appuntamento con la Maker Faire 2023, in programma dal 20 al 22 ottobre, il grande evento dedicato al futuro dell’innovazione. Questo il tema al centro del convegno organizzato ieri dalla Camera di Commercio di Roma: “Sull'innovazione e le nuove tecnologie dobbiamo abbandonare la strategia difensiva e passare invece ad una di attacco”, dice Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio.



"In passato la nostra città ha avuto qualche problema. Poi ci siamo trovati in una pandemia e Roma ha dimostrato di saper reagire: l'innovazione è diventata l'ancora per andare avanti e, infatti, in quel momento la Capitale ha perso meno della media nazionale. Questo risultato - prosegue Tagliavanti - ha fatto sì che anche chi diffidava dell'innovazione abbia capito l'opportunità che rappresentava".



Al convegno è intervenuto anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha parlato dei prossimi passi del Governo sulle nuove tecnologie che la Maker Faire vuole rendere accessibili a chiunque. "Tra due settimane sarà pronta la nuova legge quadro per supportare le filiere di eccellenza del made in Italy", afferma Urso, “mentre a settembre dovrebbe essere pronto anche il disegno di legge sulle nuove frontiere della tecnologia, come le scienze della vita e l'Intelligenza Artificiale. L'obiettivo - sostiene il Ministro - è fare dell'Italia il Paese più appetibile per le multinazionali globali che cercano dove investire". A queste iniziative si aggiunge anche una legge sullo Spazio: “È diventata indispensabile, ora che il settore spaziale si sta aprendo alle imprese private".



Il Presidente della Camera di Commercio di Roma sottolinea i prossimi appuntamenti della città, partendo proprio dalla Maker Faire per passare poi al prossimo Giubileo del 2025 e all'Expo 2030. "Si sta aprendo un decennio dove saremo al centro dell'attenzione mondiale. Roma è una città molto complessa - aggiunge Lorenzo Tagliavanti - forse la più complessa del mondo, ma dobbiamo riuscire a creare un ecosistema favorevole all'innovazione ed i primi risultati si vedono: 11 anni fa nessuno pensava che Roma potesse essere la sede di un evento come la Maker Faire”.