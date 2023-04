Aperte le call per partecipare alla Maker Faire Rome 2023

Dalla manifattura digitale all’Internet of Things, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dall’economia circolare all’agritech, fino al metaverso e realtà aumentata: sono aperte tutte le call per la Maker Faire Rome 2023, il grande evento dedicato al futuro dell’innovazione che si terrà alla Fiera di Roma dal 20 al 22 ottobre.

La ‘chiamata’ è rivolta a maker di ogni età e provenienza, come piccole e medie imprese, scuole, startup e centri di ricerca. In altre parole, ai creativi di tutto il mondo. Partecipando alla Call for Makers si avrà la possibilità di sottoporre la propria idea ai curatori e i selezionati potranno usufruire, gratuitamente, di uno spazio – fisico o digitale – per esporre il proprio progetto innovativo, essere protagonisti di un talk o esibirsi in pubblico durante Maker Faire Rome 2023.

Parallelamente alla ‘tradizionale’ call rivolta ai makers sono aperte candidature speciali alle scuole – in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, e riservata alle scuole secondarie di secondo grado nazionali e appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea (studenti 14-18 anni) – e alle eccellenze in campo tecnologico e innovativo delle Università e Istituti di ricerca pubblici, mentre per i più ‘visionari’ c’è la Call for Big Bang Projects con progetti di grandi dimensioni, elevata interattività e coinvolgimento del pubblico.

"Maker Faire Rome è un evento inclusivo, nel quale la tecnologia è accessibile a chiunque", ha osservato il presidente dellaCamera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. "Questa impostazione ci ha accompagnato fin dalla prima edizione e l'abbiamo mantenuta intatta negli anni. L'apertura delle call - ha aggiunto - è sempre un momento importante. Attendiamo con ansia di conoscere centinaia di idee e progetti in grado di cambiare le nostre vite e di contribuire alla trasformazione digitale e sostenibile in atto". Per Luciano Mocci, Presidente di Innova Camera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma, "l’anno scorso abbiamo tagliato il traguardo dei 10 anni. Dieci edizioni di Maker Faire Rome che hanno messo in contatto persone, pensieri, opinioni, saperi, competenze da ogni parte del globo, creando legami sempre più forti e indissolubili grazie a una lingua universale: quella dell’innovazione. L’edizione 2023 “raccoglierà” tutto questo che fino ad oggi è stato costruito”.