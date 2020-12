Maker Faire, al via il 10 con l'incontro 'Rifare il mondo'

Rifare il mondo insieme ai tempi della pandemia, grazie alla robotica e all'intelligenza artificiale, all'economia circolare e alla sostenibilità. 'Re:Make the World, together' è il tema della conferenza inaugurale che il 10 dicembre alle 18,00 aprirà l'edizione 2020 della 'Maker Faire Rome - The European edition', quest'anno interamente online per le restrizioni sanitarie legate alla pandemia di coronavirus.

Previsti gli interventi istituzionali del ministro per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e del ministero dell'Università e della ricerca, Gaetano Manfredi.



La conferenza inaugurale sarà un viaggio di due ore, da Stanford al Kenya, nel mondo dell'innovazione, della moda e del design, con relatori di livello internazionale come Oussama Khatib, direttore del Laboratorio di robotica dell'Università di Stanford; l'economista, Jeffrey Sachs, dal 2002 al 2016 direttore dell'Earth Institute alla Columbia University di New York; Bernie Roth, fondatore e direttore accademico della d.School dell'Università di Stanford; Massimo Banzi, cofondatore di Arduino; Barbara Caputo, del Politecnico di Torino e dell'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit); la stilista e designer olandese, Anouk Wipprecht, e Francesca Zarri, dell'Eni.



"Da quest'anno - spiegano gli organizzatori della Maker Faire Rome - vogliamo uscire con una nuova consapevolezza di che cosa significhi collaborazione, soprattutto per il mondo dei makers, degli innovatori, di quanti trasformano le loro idee e, a volte i loro sogni, in progetti reali. Un percorso - concludono - che si soffermerà anche a raccontare quanto i makers siano stati presenti e di aiuto durante la pandemia con la loro abnegazione, la loro voglia di fare e la loro creatività".