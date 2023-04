I premi Nobel italiani diventano una graphic novel per ragazzi

Dalla neurobiologa Rita Levi Montalcini al fisico Giorgio Parisi, ci sono proprio tutti i vincitori italiani di premi Nobel per la scienza insieme a quelli delle altre categorie nella graphic novel ‘21 Nobel per l'Italia’, nata dalle matite di Antonio Mirizzi, Caterina Cappelli e Elena Triolo (Piemme, 144 pagine, 16,50 euro).



Il libro ha come protagonisti nove ragazzini delle medie che, stimolati dalla loro insegnante, si interrogano su cosa faranno da grandi. C'è Pietro, per esempio, che vuole fare il calciatore e sogna di vincere il Pallone d'Oro; Serena, che vorrebbe fare la maestra; Alex, che si immagina nei panni di uno scienziato, e Bilal che intende lavorare nel negozio del padre. Non potrebbero essere più diversi fra loro, eppure tutti troveranno ispirazione nelle storie dei 21 italiani che hanno ricevuto il premio più prestigioso. Le loro biografie vengono raccontate in modo semplice e accattivante per coinvolgere i giovani lettori, che possono riconoscersi ad esempio nel disordine della cameretta di Giorgio Parisi bambino o nella bocciatura ai test d'ingresso all'università di Carlo Rubbia.



Che siano per la medicina, la chimica, la fisica, oppure la letteratura, la pace o l'economia, i 21 premi Nobel italiani spianano la strada ai ragazzi per immaginare successi sempre nuovi.