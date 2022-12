Il professore Z e il segreto del triangolo

Il volume (il terzo della trilogia che vede protagonisti il giovane Giulio e il suo professore Z) ci riporta alla fine degli anni Ottanta, un'epoca in cui i ragazzi si chiamavano col telefono fisso, passavano i pomeriggi a giocare con il Commodore 64 e ascoltavano le audiocassette. Giulio, arrivato in terza media, decide di frequentare un laboratorio pomeridiano di matematica tenuto dal suo professor Z: è così che angoli, rette parallele e problemi di logica diventano una fonte d'ispirazione per una storia a fumetti a puntate con cui partecipare a un concorso indetto dalla scuola.

A mano a mano che Giulio e i suoi compagni di squadra pubblicano le prime puntate, però, scoprono che molte delle loro idee sono state copiate da una squadra rivale e iniziano a sospettare della presenza di una spia. Grazie all'aiuto dell'amico Ivano, Giulio cercherà di risolvere il mistero, affrontando allo stesso tempo i cambiamenti e i dilemmi dell'adolescenza.